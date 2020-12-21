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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Anıtkabir'i ziyaret etti

 Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partinin kurucular kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Mustafa Sarıgül, başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Sarıgül'ün mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Sarıgül, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"TDP, Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, emeği koruyan, 'hudut ve bayrak birliği' diyen demokratik kitle partisidir.

Atam kurmuş olduğunuz Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız."

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