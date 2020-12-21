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Avrupa Birliği'nden Osman Kavala açıklaması acilen serbest kalmalı

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması istendi.

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Avrupa Birliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala'yla yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verilmişti.

AB'den Osman Kaval tepkisi: Acilen serbest bırakılmalı 

Avrupa Birliği de bugün konuyla ilgili bir açıklama yaparak Osman Kavala hakkında verilen karara tepki gösterdi.

AB Komisyon'undan yapılan yazılı açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahmekemesi (AİHM) kararına rağmen tutukluluk halinin devamının Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı taahhüdüne aykırı olduğu belirtilerek Kavala'nın acilen serbest bırakılması gerektiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala, "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan tekrar tutuklanmıştı.

Kavala ve Barkey hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlarından dava açılmıştı.

İlk duruşması görülen davada mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar vermiş, ve duruşma 5 Şubat tarihine ertelenmişti.

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