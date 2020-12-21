ROKETSAN'ın 'yerli Tomahawk' füzesi Gezgin'in motoru için çalışmalara başlandı

ROKETSAN tarafından geliştirilmesine devam eden "Gezgin" seyir füzesinin prototiplerinde kullanılacak Ukraynalı AI-35 motorunun üretimi için çalışmalara başlandı. Motorun 2021 yılında Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.

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Türkiye tarafından geliştirilen Gezgin seyir füzesi Ukraynalı SE Ivchenko-Progress şirketinin tasarladığı AI-35 tipi motorla uçacak. Ukraynalı SE Ivchenko-Progress'in Gezgin'i uçuracak motorun seri üretimi için 200 parça satın aldığı açıklandı.

Ukrayna merkezli Defence Express’in haberine göre, Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmada motor AI-305’ten geliştirilecek. Motor AI-35 adını alacak.

AI-305 serisi turbofan motor, 310 kgf güç üretiyor. Ağırlığı ise 61 kg. Bu açıdan AI-305 motoru Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen KTJ3200 ve Fransa üretimi TR40’a göre daha fazla güç üretebiliyor.

Konu, geçen yıl Ukrayna’nın eski Ekonomi, Ticaret ve Tarım Bakanı Tymofiy Milovanov’un Türkiye ziyareti sırasında gündeme gelmişti. SE Ivchenko-Progress’ten Igor Kravchenko’nun Defence Express’e verdiği bilgiye göre “AI-35’i Türkiye için yapıyoruz. Motor seyir füzesinde kullanılacak. Bu motorla ilgili kontrat imzalandı” dedi.

Yerli Tomahawk

Gezgin füzesi, kara veya deniz konuşlu olarak atılması hedefleniyor. Ses altı hıza sahip olacak Gezgin ‘yerli Tomahawk’ füzesi olarak da tanınıyor. ABD’nin ilk defa 1. Körfez Savaşı’nda yoğun olarak kullanmaya başladığı füze, radar ağından kaçarak uzun menzili ile hedeflerini buluyor.