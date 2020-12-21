BIST 1.373
DOLAR 7,68
EURO 9,37
ALTIN 463,96
HABER /  YEREL
ADV Altın günleri başladı

Yapılan müdahaleler fayda etmedi! Giresun'da sağlık personelinden acı haber geldi

GİRESUN İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ali İhsan Kabadayı Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

17 Kasım’da Korona virüse yakalan Kabadayı (56) Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen mücadeleyi kaybeden Kabadayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ali İhsan Kabadayı için bugün İl Sağlık Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene Vali Enver Ünlü, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, Sağlık İl Müdürü Op. Dr. Ahmet Bal, sağlık personelleri ve yakınları katıldı.


Son yolculuğa uğurlandı
İl Müftüsü Muhittin Oral’ın yaptırdığı duanın ardından Kabadayı toprağa verilmek üzere Doğankent ilçesine uğurlandı. Kabadayı ilçede kılınan cenaze namazının ardından Süttaşı Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLERİ
Evde paketleme işi 2020 başvuru nasıl yapılır?
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum’a akın ediyor
PKK terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
AB'nin Pfizer/BioNTech aşısı için ödeyeceği fiyat belli oldu
İranlı fenomen yeniden gözaltında
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar ve sağanak uyarısı
Pınar Gültekin cinayetinde, olay yerinde keşif yapılacak
Hace ne demek Büyük Selçuklu'da Hace kime nedir tarihteki anlamı
Koronavirüs aşılarının içinde domuz ürünleri mi var?
397 yıl sonra bir ilk! Çıplak gözle görülebilecek
Yorumlar