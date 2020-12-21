Hace ne demek Büyük Selçuklu'da Hace kime nedir tarihteki anlamı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi büyük ilgiyle takip ediliyor. Dizideki karakterlerin tarihteki gerçek hayatları da araştırılıyor. Dün akşam diziyi izleyen seyirci ise sık sık geçen Hace kelimesinin anlamını merak etti. Melikşah'ın neden Nizamülmülk'e Hace diye seslenmesi merak edildi. İşte Hace'nin anlamı...

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Selçuklu Devleti'nin şanlı hikayesini anlatan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarından ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam 13. bölümü ile ekranan gelecek olan dizide Melikşah'ın sağ kolu olan Nizamülmülk'e sık sık Hace demesi araştırma konusu oldu. Peki Hace kime denir, Hce kelimesi ne demek?

Kullanılan ifade Hace ifadesidir. Selçuklu Devleti'nin bugünkü karşılığıyla "Başbakanı" olan Nizamülmülk için kullanılan bir ifadedir Hace ifadesi.

Peki, Hace ne demek?

Hace kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir.

Nimazulmülk Büyük Selçuklu Devleti'nin en büyük devlet adamı ve devletin mimarı olarak bilinir.

Hace kelimesinin anlamı ise;

Müderris, hoca, efendi mânâsına ilim sâhibi kimselere verilen Farsça bir ünvan.

Hoca, efendi, sâhib, muallim, âile reisi. (Farsça)

Hace aynı zamanda şu anlamlara da gelmektedir:

Hoca.

Hoca. (Farsça)

Efendi. (Farsça)

Ağa. (Farsça)

Sahip. (Farsça)

Vezir. (Farsça)-uhı

Selçuklu Devleti'nin en önemli isimlerinden biri olan Nizamülmülk, aynı zamanda Siyâsetnâme adlı kitabın yazarıdır. Peki, Nizamülmülk kimdir, nereli, ne zaman ve nasıl öldü? Nizamülmülk ne demek? İşte Nizamülmülk'ün gerçek adı ve hayatıyla ilgili bilgiler...

Nizâmülmülk veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî, 21 Zılkade 408/10 Nisan 1018 yılında İran'ın, Horasan'da Tus şehrinde doğmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Farsdevlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Bu dönemde bu şehir Gazne Devleti idaresinde bulunmaktaydı. İlk devlet görevini Gazne sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlayıp 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur. İsmi Nizamülmülk devletin düzeni anlamına gelir.

1063'ten itibaren Selçuklular devletinde Alparslan'ın Belh valisinin yanında devam etti. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Alp Arslan (hüküm süresi 1063-1072) ve Melikşah (hüküm süresi 1072-1092) hükümdarlık dönemlerinde bu önemli vezirlik görevinde bulunmuştur. Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbâsî halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi. Dönemin Nakşibendi şeyhi Ebu Ali Farmedi'ye çok hürmet ederdi. Ancak 1092 yılında bir haşhaşi tarafından şehit edilmiştir.

Nizamiye medreseleri'nin teşkili ve mevcut toprak sisteminin aksayan yönlerinin tadil edilmesi gibi Selçuklu devletinin müesseseleşme ve merkezileşmesi yönünde önemli sayılabilecek teşebüslerin altına imzasını atmıştır.

Bağdat, İsfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amol'daki Nizamiye Medreselerini kurdurmuştur. Nizamiye Medreseleri adını Nizamülmülk'den almıştır ve Bağdat'taki Medresenin başına İmam-ı Gazali'yi getirmiştir. Bu medreselerin kurumlaşması ve gelişmesi tüm İslam ülkelerinde olduğu gibi ilk batı Avrupa üniversitelerinin de temeli olmuştur.

Öğrencilere sağlanan yurt ve burs hizmetlerinin mucididir. Devletin toprak idaresi hukukunda ikta sisteminin mucididir. Türk devletlerinde ilk kez gelir-gider raporlarını hazırlatan kişidir. Dünyadaki ilk istihbarat teşkilatının kurucusudur. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük devlet adamlarından biri olarak kabul edilir.

Nizamülmülk'ün mezarı, bugün İran'ın İsfahan kentinin kenar mahallerinden birinde, Sultan Melikşah ile birlikte ve Selçuklu ailesinden pek çok isimle birlikte mütevazı bir türbede bulunmakta ve Hoca Nizamülmülk olarak bilinmektedir.