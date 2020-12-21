Erol Bulut'un sözleşmesinde bomba detay! İlk dörde giremezse...

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Erol Bulut'un sözleşmesiyle ilgili detay öğrendim. Doğrulatılmış bilgi değil ama bana göre doğru. İlk yarıda ilk 4'te giremezse kulübün tek taraflı fesih hakkı var. Şampiyon olamazsa puan farkına bakılarak tek taraflı fesih hakkı var." dedi.

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Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Kontra' programında Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile yaptığı konuşmanın detaylarını açıkladı.

Fenerbahçe'deki kötü gidişat üzerine Emre Belözoğlu ile konuşan Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri konuştu; "Emre Belözoğlu ile görüştüm. 'Futbolcular hocayı satıyor mu?' diye sordum. Çok sinirlendi. Benim olduğum yerde böyle şeyler olmaz. Öyle bir şey imkansız dedi. Bir kere her şeyin başında ben varım, izin vermem, kimse de böyle bir şeye cüret edemez dedi. Ben bazı şeyleri yeni tecrübe ediyorum, 16 milyon euro'ya bir takım kurduk. Bazı saldırıların bir kısmını tahmin ediyorum ama söylemiyorum. Ben buradayım. Allah ömür verdikçe futbol dünyasının içinde olmak istiyorum. Erol hoca benim ağabeyim. Öyle bir şeye kimse cürret edemez." dedi.

Erol Bulut'un sözleşmesindeki detay

Erol Bulut'un sözleşmesiyle ilgili bilinmeyen detayı açıklayan Çelikler, ''Erol Bulut'un sözleşmesiyle ilgili detay öğrendim. Doğrulatılmış bilgi değil ama bana göre doğru. İlk yarıda ilk 4'te giremezse kulübün tek taraflı fesih hakkı var. Şampiyon olamazsa puan farkına bakılarak tek taraflı fesih hakkı var." dedi.

Sosa konusu

Fenerbahçe'nin yıldızı Sosa'nın Emre Belözoğlu'ndan çok rahatsız olduğu iddialarına genç sportif direktör Belözoğlu şu yanıtı verdi: ''Şu anda Sosa ile beraberiz. Gayet rahatız, birlikte evdeyiz. Sosa'yı Başakşehir maçına yetiştirmeye çalışıyoruz.''

''Olayın Emre Belözoğlu ile alakası yok yani''

Mert Hakan Yandaş'ın Gaziantep maçında Erol Bulut ile diyaloğundan bahseden Çelikler, ''Emre ile görüştüm. 'MHY benimle değil yedeklerle konuştu maçta.' dedi'. Mert Hakan olayı farklıymış. Tribünde yedek oturan oyunculardan biri ona "hadi Mert" diyince o da öyle öyle bir tepki vermiş. Olayın Emre Belözoğlu ile alakası yok yani.'' şeklinde konuştu.

Max Kruse davası

Fenerbahçe, maalesef Max Kruse davasında 7.5 M € ile kurtulamayacak gibi. Gecikmesiyle faiziyle 8.5 M €'dan aşağıya kapanmayacak gibi duruyor. Şimdi Sayın Başkana soruyorum. Koç Holding'de sizi 8.5 M €'luk zarara uğratan adamı ne yapardınız? Burada sizi yanıltan kim? Alper Pirşen de kusura bakmasın istifa etsin.

''Lucien Favre gelmeli''

Erol Bulut'un gönderilmesi ve yerine Lucien Favre'nin gönderilmesi gerektiğini Emre Belözoğlu'na da ifade eden Çelikler, ''Taktik-teknik bilen uluslararası standartlarda bir teknik adamın takımın başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum.'' dedi.