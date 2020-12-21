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CHP'li Engin Özkoç'tan Hamza Yerlikaya'ya istifa çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti eski milletvekili Hamza Yerlikaya'yı, hakkındaki "sahte diploma" iddiası nedeniyle istifa etmeye çağırdı.

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Engin Özkoç, paylaştığı video mesajında, Yerlikaya'nın "yalanlarına" cevap verdiğini söyledi.

Hamza Yerlikaya'nın İmrahor Meslek Lisesi adına düzenlenmiş sahte diplomayı alıp Gazi Üniversitesi Spor Okulu'na kayıt yaptırdığını, bundan dolayı hakkında açılan davada suçlu bulunduğunu savunan Özkoç, mahkeme kayıtları olduğunu belirttiği belgeleri gösterdi.

''Senin ondan sonra ne yaptıkların beni hiç ilgilendirmez''
CHP'li Özkoç, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sahtekarlıktan suçlu bulunan bir kişi olarak nasıl oluyor da milletvekili seçilebiliyorsun, Cumhurbaşkanı Danışmanı olabiliyorsun, Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanıp milyonlarca para alabiliyorsun, hala Bakan Yardımcısı görevini sürdürebiliyorsun? Senin ondan sonra ne yaptıkların beni hiç ilgilendirmez.

''Sende kızaracak yüz varsa bir an önce istifa edersin''
Bu iktidar sahtekarları bakan yardımcısı, hırsızları büyükelçi yapıyor. Biz bununla mücadele ediyoruz. Bu ülkenin temiz, liyakat sahibi evlatları hak ettikleri makamlara gelsin diye uğraşıyoruz. Sende kızaracak yüz varsa bir an önce istifa edersin."

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