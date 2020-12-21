BIST 1.383
DOLAR 7,67
EURO 9,34
ALTIN 463,05
HABER /  TRABZONSPOR
ADV Altın günleri başladı

Roma'dan Uğurcan Çakır için 15 milyon euro

Roma, Uğurcan Çakır için 15 milyon euroluk teklif yapmayı planlıyor.

Abone ol

Trabzonspor'da son haftaların formda ismi Uğurcan Çakır, Serie A ekibi Roma'nın transfer gündemine ilk sıradan gildi. İtalyan ekibi 24 yaşınadaki Uğurcan için, Bordo-Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Roma'nın gözden çıkardığı rakam ise; 15 milyon Euro.

Fanatik'in haberine göre; İtalyan ekibi 23 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Pau Gomez'den memnun değil. Teknik direktör Fonseca'nın isteği doğrultusunda arayışa giren Roma'da gündemdeki ilk ismin Uğurcan Çakır olduğu öğrenildi.

Uğurcan sıcak bakıyor!
Geçen sezon Lille'in resmi teklif yaptığı ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Uğurcan Çakır kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Genç kalecinin Serie A'da oynamaya da sıcak baktığını gelen haberler arasında. 

15 milyon Euro'luk teklif!
Uğurcan'ın piyasa değerini araştıran Roma'nın Trabzonspor'un kapısını 15 milyon Euro'luk teklifle çalması bekleniyor. ,İtalyan ekibi Ocak ayında bu transferi mutlaka bitirmek istiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Konya'da sokak ortasında dehşetin detayları ortaya çıktı! Meğer 20 Kasım'da...
'Bana teşkilatın numarasını verin' diyerek gündem olmuştu bekçilerle kapışan kurye konuştu
Emre Belözoğlu'ndan fırça: Siz gidersiniz beni kimse gönderemez
Bilim Kurulu Üyesi Deniz Çalışkan: Kuru gıdalarda koronavirüs riski yok
Koronavirüste yeni sorun! 10 hastadan birinde görülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık 'diktatör bozuntusu' davası
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Gözetim Radarı'nın saha çalışmaları tamamlandı
Yüksek öğretime kayıtlı öğrenci sayısı belli oldu
İstanbul'da rezidansta hayatının hatası yaptı: 2 haftadır uyku uyuyamıyorum
Uşşaki şeyhi Eyüp Fatih Şağban 10 yaşından beri kız çocuğunu istismar etmiş
Abdullah Avcı: Trabzonspor ile benim hedeflerim örtüştüğü için buradayım
Ankara'da ceza yağdı! Yasağı ihlal eden 1686 kişiye 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası
Yorumlar