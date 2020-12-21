Roma'dan Uğurcan Çakır için 15 milyon euro

Roma, Uğurcan Çakır için 15 milyon euroluk teklif yapmayı planlıyor.

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Trabzonspor'da son haftaların formda ismi Uğurcan Çakır, Serie A ekibi Roma'nın transfer gündemine ilk sıradan gildi. İtalyan ekibi 24 yaşınadaki Uğurcan için, Bordo-Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Roma'nın gözden çıkardığı rakam ise; 15 milyon Euro.

Fanatik'in haberine göre; İtalyan ekibi 23 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Pau Gomez'den memnun değil. Teknik direktör Fonseca'nın isteği doğrultusunda arayışa giren Roma'da gündemdeki ilk ismin Uğurcan Çakır olduğu öğrenildi.

Uğurcan sıcak bakıyor!

Geçen sezon Lille'in resmi teklif yaptığı ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Uğurcan Çakır kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Genç kalecinin Serie A'da oynamaya da sıcak baktığını gelen haberler arasında.

15 milyon Euro'luk teklif!

Uğurcan'ın piyasa değerini araştıran Roma'nın Trabzonspor'un kapısını 15 milyon Euro'luk teklifle çalması bekleniyor. ,İtalyan ekibi Ocak ayında bu transferi mutlaka bitirmek istiyor.