Konya'da sokak ortasında dehşetin detayları ortaya çıktı! Meğer 20 Kasım'da...

KONYA'da Muhammet K. (26), boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K.'yı (23) sokak ortasında tabancayla başına 2 el ateş ederek öldürdü. Ardından kendi başına ateş eden zanlı, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak'ta meydana geldi. Muhammet K., sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K.'ya tabancayla 2 el ateş etti. Esma Nur K. kanlar içinde yere yığılırken, Muhammet K. bu kez de kendi başına ateş edip intihara kalkıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Esma Nur K. yaşamını yitirdi. Yaralı Muhammet K. ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.







Henüz soyadını değiştirmedi

Konya'da Muhammet K.'nin (26) sokak ortasında Esma Nur K.'yi (22) öldürüp, intihara kalkışması olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Camcılık yapan Muhammet K.'nin ev kadını Esma Nur K. ile 4 yıl önce evlendiği, aradan geçen süreçte boşanıp tekrar evlendikleri ortaya çıktı. Çiftin en son 20 Kasım günü anlaşmalı boşandıkları ve mahkeme kararı tebliğ edilmediği için de Esma Nur K.'nin henüz soyadını değiştirmediği belirtildi. Ayrı yaşayan çiftin aynı mahallede oturdukları belirlendi.







İntihara kalkıştı

Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde birlikte yürüyen Muhammet K. ve Esma Nur K., ara sokağa giriyor. Ancak kısa bir süre sonra tekrar aynı sokağa gelip konuşmaya devam ediyor. Bu sırada Muhammet K., tabancasını çıkartıp Esma Nur K.yi başından vuruyor. Zanlı yere yığılan kadının yanına gelip ikinci kez ateş ettikten sonra tabancayı başına doğrultup intihara kalkışıyor.