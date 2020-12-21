Salgınla birlikte online adliye dönemine ilgi arttı! Şengül Karslı değişimi anlattı

Son yıllarda internet üzerinden bilgisayar ya da mobil cihazlar yoluyla yapılmaya başlanan birçok adalet hizmeti, pandemiyle birlikte yaygınlaşmaya başladı. Avukat ve Uzman Arabulucu Şengül Karslı online işlemleri vatandaşlara sağladığı kolaylığı ve adliyelerin iş yükü açısından değerlendirdi.

Abone ol

Avukat ve Uzman Arabulucu Şengül Karslı yaptığı değerlendirmede "Adalet Bakanlığının internet üzerinden verdiği birçok hizmetle; Ulusal Yargı Ağı Uyap üzerinden vatandaş Portal, Avukat Portal, Arabulucu Portal gibi başlıklarla Adli ve İdari Yargıdaki tüm dosyalarına erişim sağlayabiliyor, Adli sicil kaydı sorgulama, e-imza, mobil imza ve e devlet şifresi ile dosyalara evrak gönderilebiliyor, tüm duruşmalar görülebiliyor ve kredi kartı ile dosya borçları ödenebiliyor, Adliyelere gidilmeden Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayet dilekçesi gönderilebiliyor." ifadelerini kullandı.



Online hizmet kullanımının arttığına değinen Karslı "Yaşadığımız pandemi süreciyle birlikte vatandaşlarımızın online hizmetleri kullanımı daha da yaygınlaştı. Bu süreçte de adliyelerin koronavirüsten etkilenmemesi ve vatandaşların mağdur olmaması için yeni online işlemler de hayata geçti." ifadelerini kullandı.



"Tüm duruşmalar sistemden takip edilebiliyor"

Pandemiyle birlikte birçok işlemin adliyeye gidilmeye gerek duyulmadan yapıldığını anlatan Karslı "Bu kapsamda artık arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işlerin portalları, mobil uygulamalar üzerinden verilmeye başlandı. Arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişiler telefon, tablet gibi akıllı cihazlarla birçok işlemi resmi kurumlara gitmeden yapabiliyor. UYAP üzerinden sunulan Avukat Portal ve Vatandaş Portal uygulamalarına pandemiyle birlikte yapılan yeni güncellemelerle binlerce kişi adliyeye gitmeden idari para ve trafik cezaları itiraz taleplerini de internet üzerinden yapabiliyor. Ayrıca adli ve idari yargı kapsamındaki tüm dosyalar, UYAP Vatandaş Portal'dan görülebiliyor. E-devlet şifresi, e-imza veya mobil imza ile giriş yaparak dosyalara dilekçe ve evrak eklenebiliyor, dosya kapsamında atanan tüm duruşmalar sistemden takip edilebiliyor." diye konuştu.



Kredi kartı veya banka kartıyla ödeme imkanı

Vatandaş Portalı üzerinden yapılan işlemleri anlatan Karslı "Vatandaşlar icra dairelerine gitmeden UYAP Vatandaş Portal üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile kendi dosyalarına ödeme yapabiliyor. Bu uygulama ile adliyeye gidilmeden cumhuriyet başsavcılıklarına şikayet dilekçesi gönderilebiliyor. UYAP Vatandaş Portal uygulamasından adres ve iletişim bilgileri de güncellenebiliyor" dedi.



"Pandemi sürecinde devam eden işlerden biri de arabuluculuk olmuştur"

Online arabuluculuğun salgın ile birlikte kullanımının arttığına değinen Karslı "Bir hukuk uyuşmazlığı yaşayan tarafların, davadan önce ya da dava devam ederken tarafsız, bağımsız üçüncü kişi tarafından bir araya getirilerek kendi çözümlerini bulmasının sağlanması olarak kısaca tanımlayacağımız arabuluculuk da Covid-19 salgını sürecinde yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Covid-19 salgın sürecinde, telekonferans ya da video konferans yolu ile yapılan Arabuluculuk toplantıları taraflar arasında yaşanan sorunların ivedi çözümünde öncelik kazanarak online toplantıların tercih edilmesine neden olmuştur. Pandemi sürecinde devam eden işlerden biri de arabuluculuk olmuştur. Her ne kadar tarafların pandemi genel kurallarına uygun ortamlarda arabuluculuk görüşmeleri de yapılmakta ise de taraflar arası sosyal mesafenin korunması açısından online yapılan arabuluculuk toplantıları öncelikle tercih edilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.



Online (Çevirimiçi) Arabuluculuk Nedir?

Online Arabuluculuk; taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için tarafların aynı mekanda bir araya gelmek yerine, teknolojiyi (internet üzerinden görüntülü konuşma ve elektronik imza gibi ) kullanarak, uyuşmazlıklarını bir arabulucu eşliğinde çözebildiği bir yöntemdir.



Zaman ve masraftan kurtarıyor

Online arabuluculuk gerek zorunlu hallerde gerekse ihtiyari olarak arabuluculuk sistemini kullanmak durumunda olan taraflara büyük kolaylık sağlamakta, gerek pandemi şartlarından korumak gerekse şehir ya da ülke farklılığı dolayısıyla bir araya gelemeyen kişilere uyuşmazlıklarını arabulucu eşliğinde çözmelerine imkan sağlamaktadır. Bunun yanı sıra da tarafları, bir araya gelmek için harcayacakları zaman ve masraftan da kurtarmaktadır.



Tek farkı teknolojinin devreye girmesi

Arabulucu online toplantısı, sesli ya da görüntülü görüşme ile tüm tarafların kendilerini tanıtıp kimlik tespiti sonrası sağlıklı bir iletişim ortamında gerçekleşmektedir. Toplantı sonrası taraflar ıslak imzaları kargo ile ulaştırabiliyor veya elektronik imza alınabiliyor. Pandemi döneminde yaygınlaşan online arabuluculuğun yüz yüze arabuluculuktan tek farkı teknolojinin devreye girmesidir. Salgın öncesi tarafların farklı şehir veya ülkelerde olması hallerinde istisnai kullanılan bu yöntem artık tercih edilen ve hatta zorunlu hale gelmiş bulunmakta.