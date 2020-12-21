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Emre Belözoğlu'ndan fırça: Siz gidersiniz beni kimse gönderemez

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun, Malatya yenilgisinden sonra futbolculara yönelik yaptığı konuşmada ''Bu futbolla burada kalacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Siz gidersiniz, ben kalırım. Beni bu kulüpten Allah’ın kulu gönderemez haberiniz olsun” dediği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun, Malatya yenilgisinden bir gün sonra takımla yaptığı toplantıda verdiği sert mesajlar da işe yaramadı.

Akşam'da yer alan iddiaya göre; bazı oyuncuların formanın hakkını vermediğini düşünen Emre Belözoğlu o toplantıda, “Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bu şekilde devam ederseniz birçoğunuzu göndereceğim. Fenerbahçe’yi bu şekilde temsil etmeye hakkınız yok. Eğer bu futbolla burada kalacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Siz gidersiniz, ben kalırım. Beni bu kulüpten Allah’ın kulu gönderemez haberiniz olsun” şeklinde konuştu.

3 yıldız yedek kaldı
Belözoğlu’nun bu uyarılarının ardından kupa maçında ilk 11’de şans bulan Sosa, Gaziantep deplasmanında yedek kalırken yine Malatya maçı sonrası Teknik Direktör Erol Bulut’la tartışan ve sert ifadeler kullanan Caner de diğer tecrübeli isim Gökhan Gönül’le birlikte kulübedeydi.

Radikal kararlar gündemde
Bu hamleler Malatya maçına göre Fenerbahçe’nin, Gaziantep deplasmanında daha etkili futbol oynamasını sağlasa da kazanmaya yetmedi. Bu hafta oynanacak Başakşehir maçının sonucuna göre Belözoğlu’nun, bazı radikal önlemleri gündeme getirebileceği de konuşuluyor.

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