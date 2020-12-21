Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.Abone ol
Süper Lig’in 14. haftasında 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler TFF’nin resmi sitesinden açıklandı.
Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri şöyle:
22 Aralık Salı
19.00 A.Hatayspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Göztepe: Mete Kalkavan
23 Aralık Çarşamba
16.00 BB Erzurumspor - Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 A.Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Koray Gençerler
19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 Aralık Perşembe
16.00 DG Sivasspor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Kayserispor - İH Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Ç.Rizespor - FT Antalyaspor: Erkan Özdamar
19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Halis Özkahya