BIST 1.397
DOLAR 7,66
EURO 9,34
ALTIN 467,67
HABER /  POLİTİKA
ADV Altın günleri başladı

AK Parti Milletvekili Ali Özkaya'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Millet aç, aç kardeşim' çıkışı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda yemek yediği anların videosu olay oldu. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya'nın tepkisinin "Millet aç, aç” şeklinde olması dikkat çekti.

Abone ol

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaşanan “kuru ekmek” tartışması konuşulmaya devam ederken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

TBMM kürsüsünde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın AK Parti sıralarına seslenerek “Arkadaşlar millet aç, perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor; kuru ekmek giriyor” demişti. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise “O zaman aç değil demek” yanıtını vermişti.

'Millet aç, aç kardeşim...'

Vatandaşın, ekonomik krizle mücadele ettiği günlerde, AKP’li vekilin “aç değiller” çıkışı tepki topladı. Öte yandan, AK Partili bir başka vekil “Millet aç, aç kardeşim” dedi.  AK parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda yemek yediği anların videosunu paylaştı.

AK Partili vekil Ali Özkaya ise o paylaşımı alıntılayarak “Millet aç, aç kardeşim... Önce gözleri doyacak sonra mideleri tabiki doyarsa...” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüste yeni sorun! 10 hastadan birinde görülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık 'diktatör bozuntusu' davası
EPDK'dan elektrik kesintisi kararı! 3 ay boyunca kesilemeyecek
Son dakika Gaziantep'te hastanedeki patlamada ölenlerin sayısı yükseldi
Goldman Sachs açıkladı! Dikkat çeken dolar kuru tahmini
Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın 471 lira seviyelerinde
ÖNCEKİ HABERLER
1. ve 4. sınıflar EBA giriş saatleri ne zaman 2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan siber güvenlik açıklaması
HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası! Açlık grevi yapmıştı
ABD'deki siber saldırıdan 50 kuruluş ciddi boyutta etkilendi
Washington Post Çin'de zorla çalıştırılan Uygur Türklerini yazdı Çin yeni cephe açtı
Masterchef birincileri kimler finali ne zaman? Masterchef Türkiye 2020 ödülü
Yorumlar 1 yorum