AK Parti Milletvekili Ali Özkaya'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Millet aç, aç kardeşim' çıkışı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda yemek yediği anların videosu olay oldu. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya'nın tepkisinin "Millet aç, aç” şeklinde olması dikkat çekti.

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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaşanan “kuru ekmek” tartışması konuşulmaya devam ederken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

TBMM kürsüsünde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın AK Parti sıralarına seslenerek “Arkadaşlar millet aç, perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor; kuru ekmek giriyor” demişti. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise “O zaman aç değil demek” yanıtını vermişti.

'Millet aç, aç kardeşim...'

Vatandaşın, ekonomik krizle mücadele ettiği günlerde, AKP’li vekilin “aç değiller” çıkışı tepki topladı. Öte yandan, AK Partili bir başka vekil “Millet aç, aç kardeşim” dedi. AK parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda yemek yediği anların videosunu paylaştı.

Millet aç, aç kardeşim...



Önce gözleri doyacak sonra mideleri tabiki doyarsa... https://t.co/2zPLoqul8X — Ali ÖZKAYA 🇹🇷 (@avaliozkaya) December 20, 2020

AK Partili vekil Ali Özkaya ise o paylaşımı alıntılayarak “Millet aç, aç kardeşim... Önce gözleri doyacak sonra mideleri tabiki doyarsa...” ifadelerini kullandı.