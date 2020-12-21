Fenerbahçe'de patron kim? Mert Hakan Yandaş, Erol Bulut'u takmadı

Gaziantep maçında kulübeye gelen Mert Hakan Yandaş’a hocası Erol Bulut taktik vermeye çalıştı. Bulut’u dinlemeyen yıldız oyuncu, tribündeki Emre Belözoğlu ile konuştu. "Patron kim?” tartışmaları ortaya çıktı.

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Oynadığı futbolla keyif vermeyen ve aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden Fenerbahçe'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor.

Önceki gün kaybedilen Gaziantep FK maçında teknik direktör Erol Bulut, kulübeye doğru gelen Mert Hakan Yandaş'a taktik vermeye çalıştı ancak 26 yaşındaki oyuncu hocasını takmadı.

"Fener'de patron kim?"

Takvim'in haberine göre; Erol Bulut'u dinlemek yerine maçı tribünden izleyen sportif direktör Emre Belözoğlu'na doğru yönelen Mert Hakan, ellerini açarak arkadaşlarını Belözoğlu'na şikayet etti. Bulut'u dikkate almayarak direkt olarak Belözoğlu ile muhatap olan Mert Hakan'ın bu tavrı, "Fener'de patron kim?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Gruplaşmalar var

Erol Bulut'un Samandıra'da Belözoğlu'nun karizması sebebiyle takımın üzerinde otorite kurmakta zorlandığı ve futbolcuların arasında gruplaşmalar olduğu biliniyor. Erol Bulut'un yerliler üzerinde bir otorite sorunu olduğu konuşuluyor. Yerli futbolcular, Emre Belözoğlu'nu dikkate alıyor.