Gelecek Partili Nihal Olçok: FETÖ ile mücadele edilmiyor benimle ediliyor

Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, FETÖ'nün şu anda zirveyi yaşadığını öne sürerek, ''FETÖ ile yeterince mücadele edilmiyor. Benimle ediliyor. Bu işle ilgili kim biraz konuşursa onunla mücadele ediliyor" dedi.

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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip şehit olan Nihal Olçok, Olay TV'de İpek Özbey'in sorularına cevap verdi. FETÖ'nün şu anda zirveyi yaşadığını söyleyen Olçok, "Ayaklarının altında dolaşan insanlar artık hapishanelerde. Kurmaylar ortalarda" ifadelerini kullandı.

'İzahını bana kimse yapamaz'

FETÖ borsasının varlığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Olçok, "Para ile dönüyor. Hakimler avukatlar aracılığı ile tahliye süreçlerini raporları düzenliyor. Fettah Tamince ile sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının aynı kişi olmasının izahını bana kimse yapamaz. Eski hukukçu olan belediye başkanlarının FETÖ davalarını gütmesini de kimse bana izah edemez. FETÖ'nün bugün nerde nasıl var olduğunu hala bilinmediğini düşünüyorum. FETÖ ile yeterince mücadele edilmiyor. Benimle ediliyor. Bu işle ilgili kim biraz konuşursa onunla mücadele ediliyor" dedi.

FETÖ ile mücadelede iş dünyası ve siyasete hiç dokunulmadığının altını çizen Olçok, şöyle devam etti: