EBA giriş saatleri lise 9. 10 ve 11. sınıflar EBA'ya saat kaçta girebilir?

Uzaktan eğitim 21-25 Aralık haftasında da devam ediyor. EBA giriş saatleri ve haftalık ders programları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. Peki lise 9. 10 ve 11. sınıf öğrencileri EBA'ya saat kaçta girebiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtı.

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Uzaktan eğitim devam ederken öğrenciler 21-25 Aralık ders programını ve EBA giriş saatlerini araştırıyor. 21-25 Aralık uzaktan eğitim EBA giriş saatleri ve ders programları belli oldu. Öğrenciler TRT EBA, EBA ve canlı dersler ile online olarak uzaktan eğitime katılıyorlar. Sistemde zaman zaman sorun yaşayan ve giremeyen kullanıcıların yoğunluk oluşturmaması için ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler farklı saat dilimlerinde EBA sistemine giriş yapabiliyorlar. Peki EBA ’ya giriş saatleri nedir? konu ile ilgili detayları sizler için araştırdık.

İlkokullar Her Gün

Uzaktan eğitim sisteminde ilkokul öğrencileri velileriyle birlikte her gün saat 21: 00 ile 24: 00 arasında EBA'ya giriş yapabilecekler. Ortaokul 5'inci sınıflar haftanın 4 günü, günde kendileri için belirlenen 2 saatlik dilimlerde Eba'ya giriş yapacak. Pazartesi ve çarşamba günleri saat 09: 00 ile 11: 00 saatleri arasında, salı ve cuma günleri de saat 13: 00 ile 15: 00 arasında EBA'yı kullanacaklar. 5'inci sınıf öğrencileri salı, perşembe ve cumartesi günleri EBA'ya giremeyecekler. 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencileri haftanın 5 günü günde 2 saat EBA'dan yararlanabilecekken 6'ncı sınıflar cuma, 7'nci sınıflar ise perşembe günleri EBA'ya giriş yapamayacaklar. Lise Giriş Sınavlarına hazırlanan 8'inci sınıf öğrencileri için ise haftanın 7 günü saat 19: 00 ile 21: 00 aralığında EBA'ya giriş sağlayabilecekler.

11 ve 12'lere 7 gün ayrıldı:

Lise 9 ve 10'uncu sınıflarda ise haftanın 5 günü belli saat aralıklarında, yine tek girişte toplam 2 saat olmak üzere EBA’ ya girmeleri için zaman dilimi ayrıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ise "EBA Akdemik Destek" sayfasını kullanarak faydalanabilecekler. Lise 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri haftanın 7 günü EBA Akademik Destek' ten yine belli saat aralıklarında yaralanabilecekler. Ayrıca hafta içi ve cumartesi saat 21: 00 ile 24: 00 arasında, pazar ise bütün gün 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri "EBA Akademik Destek Ağı" nı kullanabilecekler. Öğretmeler de EBA sistemini her gün, günde 12 saat kullanabilecekler. Girişler akşam saat 21: 00 ile sabah 09.00 arasında yapılabilecek. Pazar günleri ise tüm gün EBA sisteminden yararlanabilecekler.

Canlı yayın EBA nasıl izlenir: EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına veriliyor. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.

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Öğretmeler de EBA sistemini her gün, günde 12 saat kullanabilecekler. Girişler akşam saat 21: 00 ile sabah 09.00 arasında yapılabilecek. Pazar günleri ise tüm gün EBA sisteminden yararlanabilecekler.

EBA cep uygulaması Google Play Store ve App Store aracılığıyla kolaylıkla indirilebilmektedir. EBA cep uygulaması ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın erişime açmış olduğu pek çok materyal kolayca görüntülenebilmektedir. İşte, Bakanlığın EBA hakkında yayımladığı tanıtım metni;

"Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur."