Yenişafak yazarı Yusuf Kaplan: Türkiye'de infial oluşturacak hâdiseler patlatılacak

Yenişafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü köşe yazısında Türkiye’de, "İnfial oluşturacak hâdiseler patlatılacak'' dedi. Kaplan, yazısında “İslami kesimi rahatsız edecek bir dizi hadisenin” gündeme geleceğini, bunun amacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “devirmek” olacağını öne sürdü.

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Yenişafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü köşe yazısında dikkat çeken iddialar ortaya attı. Kaplan, “Son bir kaç yıldır, İslâmî omurga, bu kez İslâmî kesimlerin yanlışlıklarından büyük darbe yiyor. Türkiye'de infial oluşturacak hâdiseler patlatılacak. Bunun amacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek” ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın yazısı şu şekilde;

İktidar partisi başta olmak üzere gerek partilerin, gerek cemaatlerin, gerekse STK’ların İslâm’ı iyi temsil edememeleri, toplumda İslâmî omurganın büyük yara almasına yol açıyor...

Burada bir muhasebe yapılması gerekiyor -eziklik psikolojileri geliştirmeden!

Müslüman, kendini sigaya çekmesini, yapıp ettiklerini gözden geçirmesini bilen insandır.

İkinci olarak, İslâmî kesimlerin Türkiye’nin adım adım İslâmî kimliğinden, tarihî derinliğinden uzaklaştırılmasına gösterdikleri tepki büyük ölçüde reaksiyondan ibaret kaldı, kalıyor...

Reaksiyon, aks / eksen olamamak ve aksiyon üretememek demek: Hem teorik hem de pratik olarak bir şey söyleyememek, dolayısıyla aksiyonu üretenlerin belirledikleri alanda ve belirledikleri kurallara göre top çevirmek demek. Dolayısıyla aks olan, aksiyonu üretenler tarafından “top gibi oynanmak”, kullanılmak demek.

20 yıl öncesinde laikler ile İslami kesimlerin birbirine düşürülmek istediğini söyleyen Kaplan, şöyle yazdı:

Şimdi toplumun omurgasını oluşturan İslâmî kesimler birbirine düşürülmeye çalışılıyor...

Toplumda İslâmî kesimlerde infial oluşturacak hâdiseler patlatılacak, bu hâdiselerin büyütülmesinde “gaza gelmeye müsait” bazı tipler, oluşumlar kullanılacak ve Erdoğan’ı deviremeyenler, Erdoğan’ın doğal tabanı ile arasına duvarlar örerek Erdoğan’ı devirmeye çalışacaklar!

Çok tehlikeli bu! Bu günleri mumla aramak zorunda kalabiliriz.

Kaplan, şu önerisine de yazısında yer verdi:

Elbette ki, rahatsız olduğumuz gelişmeler var. Bunları usturuplu bir dille, toplumun kalbini fethedecek bir dille dile getirebiliriz.

Ayrıca reaksiyonla bir yere varılmaz. Aks / eksen olmamız, teorik ve pratik aksiyonu bizim üretmemiz şart!

O yüzden, şikâyet etme, bir hikâye inşa et... Bir ışık yak! Şimşekler çaksın insanların yüreğinde... diyorum ve ülkemizin yüzyılını “kurtaracak” bir hikâye inşa etmeye çalışıyorum bir avuç kardeşimle beraber hasbelkader...