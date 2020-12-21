Real Madrid seriye bağladı Eibar'ı farklı geçti

İspanya Ligi'nde Real Madrid, Karim Benzema'nın yıldızlaştığı maçta Eibar'ı deplasmanda 3-1 yendi; galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Fransız yıldız maçı 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

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Eibar deplasmanında Karim Benzema, henüz 6. dakikada Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Öne geçtikten sonra ataklarını sürdüren Eflatun Beyazlılar, 13. dakikada Benzema-Modric işbirliğiyle golü buldu. Benzema'nın pasını bekletmeden kaleye gönderen Modric, takımını 2-0 öne geçirdi.

16. dakikada Karim Benzema gole çok yaklaşmasına karşın, Eibar 28'de golü buldu. Ceza sahası kenarından harika bir şut çıkaran Kike Garcia, farkı 1'e indirdi.

Karim Benzema'nın 36. dakikadaki golü ofsayata takıldı ve Real Madrid, soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.

Maçta son sözü 90+2'de Lucas Vazquez söyledi. Benzema'nin asistini golle sonuçlandıran Lucas Vasquez, maçın skorunu ilan etti, Eibar: 1 - Real Madrid: 3.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 29 yaptı ve 14 maç sonrası lider Atletico Madrid ile puanları eşitledi. Atletico Madrid'in 2 maçının eksik olduğu ligde Eibar ise, 5 maç sonra kaybetti ve 15 puanda kaldı.