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14’üncü kattan düştü! Covid-19 aşısı üzerinde çalışan bilim insanı Alexander Kagansky ölü bulundu

Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarının son hızla devam ettiği Rusya, aşı üzerinde çalışan bir bilim insanının ölümü gündem oldu.

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Rusya’da corona virüsüne karşı aşı çalışmalarına katılan ve büyük ilerleme sağlayan 45 yaşındaki Alexander Kagansky dün gece 14’üncü kattaki apartman dairesinden düşerek can verdi.

Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets’te yer alan haberde Kagansky’nin vücudunda bıçaklanma izlerinin bulunduğu belirtildi. St. Petersburg’da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yerel polis Kagansky’nin düşmeden önce evde bir kişiyle boğuştuğunu söyledi.

45 yaşındaki bir adamın olağan şüpheli olduğunu açıklayan yetkililer, 13 yıl İskoçya’da çalışmalarını sürdüren ve 2017’den beri Rusya’daki Far Eastern Federal Üniversitesi’ndeki Genom ve Canlandırıcı Tıp Merkezi’nde direktör olarak çalışan Kagansky’nin ölmeden önce corona virüsü aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

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