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Balıkesir'de fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İhlas Haber Ajansı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 1'i kadın 7 kişi gözaltına aldı.

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Edinilen bilgiye göre, Akçay Sarıkız Mahallesi 120. Sokak'ta fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon için çalışmalara başladı. Ekipler, N.E., E.O., Y.A., M.Ç., M.A. ve Gürcistan uyruklu M.B adlı kadın ile fuhuşa aracılık eden B.G.'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bin 770 TL ve 25 Gürcistan larisi, görüşmelerin yapıldığı 5 telefon ve hesap amaçlı tutulduğu tahmin edilen iki defter, fuhuşta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. N.E., E.O., Y.A., M.Ç. ve M.A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu M. B'nin ise vize süresinin dolması nedeniyle sınır dışı işlemlerine başlandı. B.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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