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Burak Yılmaz'dan PSG maçına damga vuran hareket! Fransa'da manşet oldu

Lille-PSG maçı 0-0 sona ererken Burak Yılmaz, gol atamadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle karşılaşmaya damga vurdu ve Fransız gazetelerinin manşetlerini süsledi.

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Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lilel ile PSG kozlarını paylaştı. Zirveyi yakından ilgilendiren kritik karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Haftaya lider giren Lille bu sonuçla puanını 33'e yükseltip, Lyon'un averajla önünde bu haftayı da zirvede tamamladı. Neymar'dan yoksun mücadele eden PSG ise 32 puanla 3. sırada yer aldı.

Lille'de milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı zorlu mücadeleye 11'de başladı. Burak ve Zeki 90 dakika sahada kalırken, Yusuf ise 61. dakikada yerini David'e bıraktı.

Burak'tan centilmence davranış
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille’in gol bulmak için yüklendiği sırada top, PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz’a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi. Ancak Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG’ye verdi.

Burak'ı tebrik ettiler
Bu pozisyondan kısa bir süre sonra çalan mücadelenin son düdüğünün ardından Paris Saint Germainli bazı oyuncular, saha içinde yanına giderek Burak’ı sergilediği davranıştan dolayı tebrik etti.

Fair play örneği
Fransız basınında da futbolcunun hareketi yankılandı. So Foot internet sitesinde “Burak Yılmaz tacın el değiştirmesini sağlayarak fair play örneği gösterdi” ifadeleri kullanıldı.

İki gün üst üste L'Equipe'in kapağında
L'Equipe gazetesi pazar günü kapağında Burak Yılmaz fotoğrafıyla yayınlanmıştı. Bundan bir gün sonra gazetenin bugünkü sayısı da milli futbolcunun resmiyle çıktı. Maçın en kritik anı olan, Burak'ın gole gittiği anda Kimpembe'nin yatarak yaptığı savunma ilk sayfadan verilirken, Burak Yılmaz iki gün üst üste ünlü gazetenin kapağında yer bulmuş oldu.

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