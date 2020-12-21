Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbul ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbul ile görüştü. Görüşmede liderler bölgesel konuları ele aldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce koronavirüse yakalanan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.