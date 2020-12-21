Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü hakkında neler biliniyor?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkenin güneydoğusunda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri adeta alarma geçti. Peki; AB genelinde yayılması beklenen ulaşım yasakları ve kontrollerle beraber hastalığın yayılma hızına dair endişeleri de artıran Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni türü hakkında ne biliyoruz?

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Avrupa'da İtalya'dan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumundaki İngiltere'nin Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk olarak 14 Aralık'ta Avam Kamarasında yaptığı açıklamada; Londra ve güneydoğu İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış bir versiyonu olduğunu duyurdu.

"İlk analiz, bu versiyonun mevcut virüsten daha hızlı yayıldığını gösteriyor" diye uyaran Hancock, 60 farklı yerel yönetim alanında binden fazla vaka tespit edildiğini söyledi.

Yine 14 Aralık'ta Londra ile Essex ve Hertfordshire'ın bazı bölgelerinin sıkı önlemlerin yer aldığı 3. kademeye geçeceğini açıklayan Hancock, bu yerlerde görülen artışta yeni türün ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediklerini de ifade etti.

Virüsün sadece gençler değil 60 yaş üstündekiler arasında da yayıldığına dikkati çeken Hancock, "Gidişatı değiştirmek için şimdi harekete geçmeliyiz çünkü boşa harcayacak bir an yok" şeklinde konuştu.

Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni türünde ne farklar var? İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, Kovid-19'un yeni türünün son günlerde artan vaka oranları dikkate alındığında baskın bir tür haline geldiği konusunda uyardı. Vallance ayrıca yeni varyantın 'çoğu virüsün yaptığı protein değişiklikleriyle alakalı' 23 farklılık olduğunu söyledi. Vallance, tüm bu bilgilerin ışığında yaptığı son açıklamada, "Öyleyse bunun bize gösterdiği şey, bu yeni varyantın yalnızca hızlı hareket etmekle kalmayıp iletim kabiliyeti açısından gelişmesi, aynı zamanda da baskın tür haline gelmesidir. Aktarım açısından diğerlerini yeniyor" şeklinde konuştu.

Bu yeni varyant daha ciddi hastalıklara neden olur mu?

İngiliz yetkililer, yeni varyantın daha ciddi hastalıklara veya daha fazla ölüme neden olduğunu düşünmediklerini ancak çok daha hızlı yayıldığı için vaka sayılarında büyük sorunlara neden olabileceğini belirtiyor.

İngiltere'nin baş tıp görevlisi Profesör Chris Whitty, yaptığı açıklamada, "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranına neden olduğunu ya da aşılar ile tedavileri etkilediğini gösteren hiçbir mevcut kanıt yok fakat bunu doğrulamak için çalışmalar ivedilikle devam ediyor" dedi.

Vallance da bu varyantın daha fazla hastaneye yatışa neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını, şimdilik bunun bir bulaşma sorunu olduğunu söylemişti.