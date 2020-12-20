ABD ve Rusya arasında aşı savaşı!

Rus doktor Aleksandr Myasnikov, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının denenmediğine ilişkin Batılı bazı bilim insanlarının açıklamasına tepki gösterdi. Myasnikov, ABD ve Batı'nın tartışmayı bırakarak insan hayatını odaklanması gerektiğini söyledi.

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Ünlü Rus doktor ve televizyon sunucusu Aleksandr Myasnikov, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için geliştirdiği Sputnik V aşısının denenmediğini öne süren Batılı meslektaşlarını eleştirerek, Rus aşısı ile Pfizer'in aşısı arasında karşılaştırma yaptı. Myasnikov, "ABD’nin aşısının ne kadar ‘kötü’ olduğu şeklinde bir tartışmaya girmek istemiyorum. Onlar gibi olmamak lazım. Fakat aynaya bakmalarını önermekten de geri duramayacağım” ifadelerini kullandı.

Aleksandr Myasnikov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının denenmediğini öne süren Batılı meslektaşlarını eleştirerek, ABD'yi 'Aşı savaşını' durdurmaya ve gittikçe daha fazla can alan koronavirüse karşı mücadeleye odaklanmaya çağırdı. Myasnikov, "ABD’nin aşısının ne kadar ‘kötü’ olduğu şeklinde bir tartışmaya girmek istemiyorum. Onlar gibi olmamak lazım. Fakat aynaya bakmalarını önermekten de geri duramayacağım” ifadelerini kullandı.

Mücadeleye odaklanma çağrısı

Pfizer'in aşısının çok kısa sürede ve tamamen yeni bir altyapı temelinde geliştirildiğine dikkat çeken Myasnikov, Sputnik V aşısının ise 2002'de yapılan çalışmalara dayandırıldığını, seleflerinin ise insanlar üzerinde klinik testlerle denendiğini vurguladı. Myasnikov, ABD'ye 'aşı savaşını' durdurması ve gittikçe daha fazla can alan koronavirüse karşı mücadeleye odaklanması çağrısında bulundu.

N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin tescil sonrası faz 3 araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova'da devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede toplu aşılamanın bu hafta başlaması için talimat vermişti. Önceliğin doktor, öğretmen ve diğer risk gruplarına uygulanan aşılama, ücretsiz ve isteğe bağlı olarak yapılıyor.

Türk bilimadamları geliştirdi

Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı dünyanın birçok ülkesinde ilk onay alan aşı olmuştu.