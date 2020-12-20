Türkiye mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle 4 ülkeye kapıları kapattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

THY ve SHGM'den durdurulan uçuşlarla ilgili açıklama

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını ortaya çıkması ve uçuşların askıya alınmasının ardından Türk Hava Yollarından (THY) yapılan açıklamada, "Hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz" denildi.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada da "Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur" denildi.