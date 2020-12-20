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Edirne'de balkona bağlanan köpek ipe asılı halde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bir sitedeki evin balkonuna bağlanan sokak köpeği, sabah ipe asılı halde ölü bulundu. Kaçmak için atladığı ve bu sırada ipin boynuna dolanması sonucu can verdiği tahmin edilen köpeği evlerine alan aile hakkında polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı.

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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Kırkavak yolu üzerinde bulunan Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma TOKİ evlerinde oturan Sebahat ve Salih Erguvan çifti, site önünde besledikleri köpeklerden birini evlerine aldı. Köpeği balkonda ipe bağlayan aile, sabah uyandıklarında köpeğin balkonda ipe asılı halde can verdiğini gördü.

Olayın ardından bölgeye polis, Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldi. Belediye ekipleri, köpeği teslim alırken; Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Köpeğin asılı halde fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanseverler büyük tepki gösterdi. Hayvana sahip çıkılmadığını belirten hayvanseverler, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

"Çocuğum acıdığı için eve almıştık"

Polis ekipleri ise bölgede inceleme yaparak aile üyelerini ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Köpeği evlerine alan Sebahat Erguvan, "Akşamüstü çocuğum acıdığı için eve almıştık, sahiplenmek için. Sokakta yalnızdı ve sahipsizdi. Sonra balkona bağladık. Sabah kalktığımızda köpeği ölü bulduk. Balkondan aşağı atlamaya çalışmış. Çok üzgünüz" dedi.

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