Masterchef birincileri kimler finali ne zaman? Masterchef Türkiye 2020 ödülü

Masterchef Türkiye finali Ocak 2021'de yapılacak. Acun Ilıcalı geçen yıl Masterchef birincisine son model araba vermişti. Bu yıl ödül ne olacak merak konusu...

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Masterchef Türkiye 2020'de final için verilen tarih 10 Ocak 2021. Birincinin ölüdü ise hala belirlenmiş değil. Geçen yıl Acun Ilıcalı Masterchef birincisine son model bir araba vermişti. 2018 yılında ise ödül 100 bin liraydı. 2020 yılının Masterchef birincisinin para mı yoksa araba mı alacağı merak konusu.

Masterchef Türkiye birincileri

2019 yılının Masterchef Türkiye birincisi Cemre Uyanık olmuştu. 2018 yılı Masterchef birincisi Uğur Kardaş olmuş ve 100 bin lira para ödülü almıştı.

Masterchef Türkiye 2020 finaline kalan isimler

Masterchef Türkiye'nin son 4 ismi arasına ismini yazdıran ilk isim Emir Elidemir oldu. Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Özgül Coşar, Eray Aksungur son 5'e kalan isimlerdi. 20 Aralık eleme gecesinde bu isimler arasından biri daha veda edecek ve Masterchef Türkiye'nin son 4'lüsü ortaya çıkacak.

Masterchef Türkiye'de önce çeyrek final ardından yarı final son olarak da final oynanacak. Geçen yıl Cemre Uyanık ve Alican Ulusoy arasında final oynanmıştı. 2018 yılında ise finalin ismi Kerem ve Uğur olmuş şampiyonluğu kazanan Uğur Kardaşlar olmuştu.