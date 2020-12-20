Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta zorlu hava şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından görüntülerle birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir. Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz. Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki kahramanlar da sizlersiniz. Irak kuzeyindeki Hakurk'ta fedakârca görev yapan kahramanlarımıza selam olsun"