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Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta zorlu hava şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından görüntülerle birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir. Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz. Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki kahramanlar da sizlersiniz. Irak kuzeyindeki Hakurk'ta fedakârca görev yapan kahramanlarımıza selam olsun"

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