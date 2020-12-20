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Seyhan Soylu cezaevinden çıktı! Koronavirüse yakalandı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Sisi lakaplı Seyhan Soylu İnstagram hesabından "Yakalandık" notuyla paylaştığı uzun mesajda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sisi Seyhan takipçilerine dikkatli olmaları çağrısını yaptı. Paylaşımda ünlü isim aşı yaptırın çağrısında bulundu. 

Şarkıcı Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında dört günlük 'tazyik hapsi' cezası verilen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, geçtiğimiz haftalarda cezaevine konulmuştu. 

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