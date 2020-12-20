Bu korkunç bir rakam! AK Partili eski bakan paylaştı

AK Partili Veysel Eroğlu, TÜİK verileri ile evlenme ve boşanma oranlarını açıkladı. 2019’da boşanan kişi sayısının 155 bin 147 olduğunu açıklayan Eroğlu, durumun iç açıcı olmadığını belirterek, "Bu korkunç bir rakam" dedi.

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Afyonkarahisar Valiliği tarafından '2021 Aile Yılı' tanıtım toplantısında konuşan eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018-2019 yılı evlenme ve boşanma verilerini paylaştı.

Bizde de durum parlak değil!

Boşanma konusunda durumun iç açıcı olmadığını anımsatan Veysel Eroğlu şöyle konuştu: "Aile milletin hücresidir. Hücre sağlam olduğu zaman millet de ayakta kalır. Özellikle ABD’de boşanma oranı yüzde 60, fakat buna gülmemiz lazım. Bizde de durum o kadar parlak değil."

2018'de 143 bin 2019'da 155 bin kişi boşanmış

"TÜİK verilerine göre 2018'de 554 bin 389 çift evlenmiş, aynı yıl 143 bin 573 kişi boşanmış. Boşanmadan ayrı yaşayanları da katarsak rakam yükseliyor, yüzde yaklaşık 26 gibi oluyor, bu korkunç bir rakam. 2019’da ise evlenen çift sayısı 541 bin 424, boşanan kişi sayısı 155 bin 147 kişi, yüzde 29 oranında artış var. ABD, Avrupa böyle diyoruz ama Türkiye’de de oranlar neredeyse 3’te bir oranına yükselmiş.”

Evlenme yaşı yükseliyor

Yine TÜİK verilerine göre Türkiye’de evlenme yaşının kadın ve erkeklerde yükseldiğine dikkat çeken Eroğlu, Türkiye'de evlenme yaşının kadınlarda yaklaşık 25, erkeklerde ise 28’e yükseldiğini belirtti.

Ailelere büyük görev düşüyor

Bu durumun özellikle nüfus konusunu olumsuz etkilediğini söyleyen Eroğlu, "Bu konuda özellikle aile ve çevreye büyük görevle düşüyor. Özellikle gençler arasındaki dolayısı ile bu yanlış algıyı da mutlaka yıkmalıyız diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.