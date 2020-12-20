Ekrem İmamoğlu'ndan Danıştay'a tepki! 'Anne Kart' dağıtılacak mı?

Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine verilen ücretsiz ulaşım kartlarını mevzuata aykırı buldu. 'Üstün kamu yararı'na vurgu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Tüm hizmetler devam edecek" dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı vermesi Sayıştay tarafından mevzuata aykırı bulunmuştu. Sayıştaş'ın bu kararına tepki gösteren İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Anneler müsterih olsun, devam edecek

İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle: "Sayıştay, 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelilere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun."

Sayıştay, 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelilere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 20, 2020

Sayıştay mevzuata aykırı buldu

Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine verilen ücretsiz ulaşım kartını da mevzuata aykırı bulundu. Bu konuda yetkinin cumhurbaşkanında olduğu belirtildi. Ayrıca, 3 Kasım 2011 ve 3 Haziran 2014 tarihinde bir kamu bankası ile imzalanan protokolle iki lüks aracın İBB’ye teslim edildiği ancak yürürlük süresinin belirlenmemesi nedeniyle halen devam ettiği vurgulandı. Bu konuda işlem tesis edildiği belirtildi.