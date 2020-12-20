BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
HABER /  YEREL
ADV En uzun indirim günlerini kaçırmayın

Ankara'da 1 ay sonra emekli olmayı planlıyordu! Hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'nın Nallıhan ilçesindeki, maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen iş kazasında, Atila Değirmenci (38) hayatını kaybetti. Değirmenci'nin 1 ay sonra emekli olmayı planladığı öğrenildi.

Abone ol

Kaza, saat 09.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çayırhan Mahallesi'ndeki maden şirketine ait kömür ocağında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Atila Değirmenci, madende geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Karabük nüfusuna kayıtlı Değirmenci'nin 1 ay sonra emekli olmayı planladığı belirtildi. Maden ocağında incelemede bulunan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erzurum'da 32 yıllık mesleğini bırakıp bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da izin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi! Ceza yedi
Fatih Altaylı'dan şok iddia! Pek çok kişiye el altından korona aşısı yapılıyor
Son dakika Gaziantep'te hastanedeki patlamadan bir acı haber daha! Ölenlerin sayısı arttı
DHKP-C'nin hain planı ifşa oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflamışlar
Samsun'da akıl hastanesinde dehşet! Koğuş arkadaşını yastıkla boğarak öldürdü
Aydın'da 11 yıl önce yaşandı! Yerini bilene ev hediye edecek
ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar! Baba üniversite mezunu işsiz çocuğuna nafaka ödeyecek
Ahmet Davutoğlu Çin'den alınan korona aşısını olmayacakmış! Bakın sebebi ne?
Özgül Çoşar eşi Emrullah Çoşar (Emço) ve çocukları kimdir?
Danilo Şefin karısı Tuğçe Altınbilek kimdir aslen nereli?
Estetik raporu açıklandı Türkiye'de dikkat çeken fark! Erkekler en çok...
Kadir Aydar evli mi eşi kimdir Kadir Aydar ailesi
Yorumlar 1 yorum