BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
HABER /  YEREL
ADV En uzun indirim günlerini kaçırmayın

Arnavutköy’de iki aile birbirine girdi! Gözaltına alınanlar var

ARNAVUTKÖY'de iki aile arasında çıkan kavgayı olay yerine gelen polis güçlükle ayırdı. Kavga karışanlar gözaltına alınırken, yaşanan kavga anları da cep telefonuna yansıdı.

Abone ol

Arnavutköy'de iki aile arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan sözlü tartışmanın ardından, yumruklu kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışanlar gözaltına alınırken, polisin biber gazlı müdahalesi sonrasında grup dağıtılabildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı'dan şok iddia! Pek çok kişiye el altından korona aşısı yapılıyor
Son dakika Gaziantep'te hastanedeki patlamadan bir acı haber daha! Ölenlerin sayısı arttı
DHKP-C'nin hain planı ifşa oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflamışlar
Samsun'da akıl hastanesinde dehşet! Koğuş arkadaşını yastıkla boğarak öldürdü
Aydın'da 11 yıl önce yaşandı! Yerini bilene ev hediye edecek
Muğla'da satanist paniği! Çok sayıda kedi kayboldu ayin için sürekli arıyorlar
ÖNCEKİ HABERLER
Burcu Bakır kimdir kaç yaşında Masterchef Serhat'ın nişanlısına bakın
Balıkesir’de bir sağlık çalışanı daha virüse yenildi
AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık koronavirüse yakalandı
DSÖ: Kovid-19'un yeni mutasyonu konusunda İngiltere ile yakın temastayız
Düzce'de çalışma bahanesiyle gezen 4 kişi polise yakalandı ceza kesildi
Öncelik sağlık çalışanlarına! İsrail'de Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı
Yorumlar