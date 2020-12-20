Arnavutköy’de iki aile birbirine girdi! Gözaltına alınanlar var
ARNAVUTKÖY'de iki aile arasında çıkan kavgayı olay yerine gelen polis güçlükle ayırdı. Kavga karışanlar gözaltına alınırken, yaşanan kavga anları da cep telefonuna yansıdı.Abone ol
Arnavutköy'de iki aile arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan sözlü tartışmanın ardından, yumruklu kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışanlar gözaltına alınırken, polisin biber gazlı müdahalesi sonrasında grup dağıtılabildi.