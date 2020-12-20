Habertürk'ten Çetiner Çetin Mehmetçiğin sınır boyu üslerini ziyaret etti
Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin Türkiye'nin en önemli sınır boyu üslerinde Mehmetçiği ziyaret etti. Çetiner Çetin, Şırnak Namaz Dağı, Hakkari Varkavik Askeri Üssü, İkiyaka Dağları Düztepe Üs Bölgesi, Van'da Tendürek Dağı'nda ve Şırnak'taki Kato Dağı'nda izlenimlerini aktardı...Abone ol
Habertürk, sınır bölgelerinde nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret ederek, bölgedeki durumu aktardı.
Habertürk Dış Polika Koordinatörü Çetiner Çetin, Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Kameraman Hasan Dönmez ile Mehmetçikle ve Valilerle görüşerek bilgi verdi.