DHKP-C'nin hain planı ifşa oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflamışlar

DHKP-C terör örgütünün kirli planı polisin dikkatine takıldı. DHKP-C'li M.K., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evini ve çevresini gizlice fotoğraflarken yakalandı. Eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen teröristlerle ilgili ortaya çıkan son dakika bilgileri hainlerin planını deşifre etti.

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Terör örgütü DHKP-C'nin kirli tezgahı polisler tarafından önlendi. Örgüt üyesi M.K., Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunu ve çevresini gizlice fotoğraflarken geçen gün yakalandı. Aynı dakikalarda, açlık grevinde ölen Ebru Timtik'e sözde destek vermek amacıyla Erdoğan'ın ikameti önünde toplanma çağrısı yapan ve Kocaeli ile İstanbul'dan örgüt üyelerini taşıyan bir otobüs Kısıklı'ya varmadan yolda durduruldu. 21 şüpheli yakalandı. Sabah'ın haberine göre işte tam 21 kritik ismin yakalandığı olaya ilişkin çok önemli bilgiler;

Sosyal medya hesaplarını yönetiyormuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin etrafında dolaşan ve gizlice fotoğraf çeken M.K., DHKP-C'li çıktı. İfadesi alınan M.K., "Örgütle işim olmaz" dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.'nın sosyal medya hesabından "Halkın Hukuk Bürosu @halkinhukuk_" isimli hesabı etiketleyerek buluşma çağrısı yaptığı, örgütün sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı.

Erdoğan'ın evini fotoğraflamış

Grup Yorum'a ait sosyal medyadan yapılan paylaşımı kendisinin yeniden paylaştığı (RT) tespit edildi. Şüphelinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önüne gelerek fotoğraf çektiği, araçla gelen ve yakalanan diğer örgüt mensuplarını beklediği, bu şekilde eylem hazırlığı içinde olduğu anlatıldı. Öte yandan diğer şüphelilerden Burak K., Gazi Mahalli Alan sorumlusuydu.