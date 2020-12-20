BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
HABER /  GÜNCEL
ADV En uzun indirim günlerini kaçırmayın

Yargıda değişim! AYM, HSK ve Danıştay'a üye seçilecek, İstanbul ve Ankara Başsavcıları belli olacak

Yeni Anayasa Mahkemesi üyesi için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişken yargıda değişim haftası yaşanacak. AYM, HSK ve Danıştay'a üye seçilecek, İstanbul ve Ankara Başsavcıları belli olacak.

Abone ol

Yargı teşkilatının merakla beklediği mazeret kararnamesinin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bu hafta yayımlanması bekleniyor. Kararname ile pek çok hakim savcının görev yerinde değişikliğe gidilecek. Ancak bu kararnamenin en dikkat çekici tarafı HSK tarafından Yargıtay’a atanacak isimlerin yerine gelecek kişilerin belirlenmesi olacak.

Yeni başsavcılar belli olacak 

HSK İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan ile Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın da aralarında bulunduğu 11 ismi Yargıtay üyesi seçmişti. HSK’nın bu kararnamesi ile Ankara ve İstanbul’un yeni başsavcıları da belirlenmiş olacak. İstanbul’a yine İstanbul içinden bir ismin getirileceği belirtiliyor. Ankara’ya ise yargı bürokrasisinden bir ismin ya da yine Ankara’da görevli unvanlı yargı mensuplarından birinin getirileceği ifade ediliyor.

Danıştay üyeleri belirlenecek

Yine HSK’nın bu hafta Danıştay’da boş bulunan üç üyelik için seçim yapması bekleniyor. Bu isimlerin de bölge idare mahkemesi başkanları içerisinden tercih edileceği konuşuluyor.

AYM üyeliği için gözler Cumhurbaşkanı'nda olacak

Ve Anayasa Mahkemesi üyeliği… 10 Ocak’ta emekli olacak Burhan Üstün’ün yerine gelecek ismin de bu hafta belli olacağı dile getiriliyor. Yargıtay’da yapılan oylama sonucunda; Yargıtay üyeleri; eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol ve Nevzat Özsoy Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek ilk üç isim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç isimden birini bu hafta içerisinde yeni AYM üyesi olarak ataması bekleniyor. Bu isim 12 yıl AYM üyesi olarak görev yapacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'da satanist paniği! Çok sayıda kedi kayboldu ayin için sürekli arıyorlar
Bakanlıktan istifası sonrası hiç görünmeyen Berat Albayrak İstanbul'da ofis mi tuttu?
Altın yatırımcısına kritik uyarı! "Hemen satmayın" dedi tarih verdi
ABD'de corona virüs aşısını durdurdular! 4 sağlık çalışanı fenalaştı
Sağlık Bakanlığı duyurmuştu! Aylıklar bağlanmaya başladı
Üniversitede taciz skandalı! Kuytuda değil açıkta taciz etti skandal raporla kurtarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı: PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu
Kadir Aydar evli mi eşi kimdir Kadir Aydar ailesi
Pendik'te yaşandı! Öğretmenin dağıttığı "Öğrenci Bilgi Formu" 8 yıllık cinsel saldırıyı ortaya çıkardı
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı hangi gazetecileri "horolop şorolop gazeteciler" ilan etti
Kadir Aydar kimdir aslen nereli neden gözaltına alındı rüşvet iddiası
Kocaeli'nde yakalandılar! 5 FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Yorumlar