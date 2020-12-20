Yargıda değişim! AYM, HSK ve Danıştay'a üye seçilecek, İstanbul ve Ankara Başsavcıları belli olacak

Yeni Anayasa Mahkemesi üyesi için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişken yargıda değişim haftası yaşanacak. AYM, HSK ve Danıştay'a üye seçilecek, İstanbul ve Ankara Başsavcıları belli olacak.

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Yargı teşkilatının merakla beklediği mazeret kararnamesinin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bu hafta yayımlanması bekleniyor. Kararname ile pek çok hakim savcının görev yerinde değişikliğe gidilecek. Ancak bu kararnamenin en dikkat çekici tarafı HSK tarafından Yargıtay’a atanacak isimlerin yerine gelecek kişilerin belirlenmesi olacak.

Yeni başsavcılar belli olacak

HSK İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan ile Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın da aralarında bulunduğu 11 ismi Yargıtay üyesi seçmişti. HSK’nın bu kararnamesi ile Ankara ve İstanbul’un yeni başsavcıları da belirlenmiş olacak. İstanbul’a yine İstanbul içinden bir ismin getirileceği belirtiliyor. Ankara’ya ise yargı bürokrasisinden bir ismin ya da yine Ankara’da görevli unvanlı yargı mensuplarından birinin getirileceği ifade ediliyor.

Danıştay üyeleri belirlenecek

Yine HSK’nın bu hafta Danıştay’da boş bulunan üç üyelik için seçim yapması bekleniyor. Bu isimlerin de bölge idare mahkemesi başkanları içerisinden tercih edileceği konuşuluyor.

AYM üyeliği için gözler Cumhurbaşkanı'nda olacak

Ve Anayasa Mahkemesi üyeliği… 10 Ocak’ta emekli olacak Burhan Üstün’ün yerine gelecek ismin de bu hafta belli olacağı dile getiriliyor. Yargıtay’da yapılan oylama sonucunda; Yargıtay üyeleri; eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol ve Nevzat Özsoy Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek ilk üç isim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç isimden birini bu hafta içerisinde yeni AYM üyesi olarak ataması bekleniyor. Bu isim 12 yıl AYM üyesi olarak görev yapacak.