BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
HABER /  GÜNCEL
ADV En uzun indirim günlerini kaçırmayın

Alkol alıp dereye düştü, ekiplere 'Neden geç kurtardınız?' diyerek küfür etti

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobiliyle birlikte dereye düşen alkollü sürücü, ekiplere 'Neden bu kadar geç kurtardınız?' diyerek küfür etti.

Abone ol

Antalya'nın Kumluca ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen Ahmet Ö., dün gece saat 23.45’te otomobiliyle birlikte Gavur Deresi’ne düştü. Olay sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Kurtarma çalışması başlamadan önce otomobilden çıkan ancak dere kenarındaki istinat duvarı ve çitlerden çıkamayan Ahmet Ö. bir süre bekledi.

Kendi imkanları ile kurtulmayı başaran Ahmet Ö’ye olay yerine gelen polisler merdiven uzattı. Ahmet Ö., 'Neden bu kadar geç kurtardınız?' diyerek tepki gösterdi. Ekiplere küfür eden sürücü, ardından çocukları getirilmezse dereden çıkmayacağını söyledi. Evinin adresini de veren Ahmet Ö., ikna edilerek dereden çıktı.

Şahıs, bu defa ise hastaneye gitmemek için direndi. Polis ekiplerinin çabası sonucu hastaneye gitmeye ikna edilen Ahmet Ö., yüzündeki yaraların tedavisi için önce Kumluca Devlet Hastanesine, ardından da ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Caddeden hızla gelip yaklaşık 30 metre derinlikteki dereye düşen otomobil ise kurtarıcı marifetiyle dere yatağından çıkartıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlıktan istifası sonrası hiç görünmeyen Berat Albayrak İstanbul'da ofis mi tuttu?
Altın yatırımcısına kritik uyarı! "Hemen satmayın" dedi tarih verdi
ABD'de corona virüs aşısını durdurdular! 4 sağlık çalışanı fenalaştı
Sağlık Bakanlığı duyurmuştu! Aylıklar bağlanmaya başladı
Üniversitede taciz skandalı! Kuytuda değil açıkta taciz etti skandal raporla kurtarıldı
Dolar/TL kuru neden düşüyor? Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez 2 neden açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a şemsiyeli koruma
Konya'dan pes dedirten haber! Karantinadan kaçmak için yurdun 3. katından atladı
Zara kiminle evli eşi kimdi? Zara'nın çocuğu kaç yaşında?
Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan: Her 10 koronavirüs hastasından 1'i sağlık çalışanı
'Üniversiteler fuhuş evleri' diyen Ebubekir Sofuoğlu'na istifa çağrısı
Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı
Yorumlar 1 yorum