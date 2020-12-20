Fareler mülteci bebekleri kemiriyor! Alman Bakan korkunç gerçekleri açıkladı

TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki kriz sürerken, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tatbikatlarına katılan Almanya'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Alman Bakan Gerd Müller, Midilli'deki sığınmacı kampında koşulların korkunç olduğunu belirterek bebeklerin fareler tarafından ısırıldığını söyledi.

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Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan’daki sığınmacı kamplarında durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirtti. Passauer Neue Presse gazetesine röportaj veren Bakan Müller, Midilli Adası’ndaki Moria Kampı’nın çıkan bir yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelmesinden sonra yeni kampta koşulların iyileşmediğini ifade etti.

“Herkes, yangının ardından korkunç vaziyetin düzeleceğini düşünüyordu ancak hakikat ne yazık ki öyle değil” diyen Müller, “Yeni kurulan Kara Tepe Kampı’nın da daha iyi olmadığı açıkça ortada. Hatta aksine, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, burada fareler, ıslak çadırlar içinde kalan bebekleri ısırdığı için tetanoz aşısı yapmak zorunda kaldı” ifadesini kullandı.

“Bunlar, Avrupa’nın ortasında feci durumlar” söyleminde bulunan Gerd Müller, sığınmacılar için kış mevsiminin en sert haftalarının da kapıda olduğunu belirtti.

'Hiçbir hayat böyle başlamamalı'

Özellikle, sığınmacı ve mülteci kamplarında dünyaya gelen çocuklar için koşulların çok kötü olduğunu vurgulayan Müller, 2018 yılında Moria Kampı’na yaptığı ziyaret ile ilgili olarak “Kaçış esnasında tecavüze uğrayan ve her türlü hijyen ve tıbbi destekten mahrum bir halde yere oturmuş doğum yapmayı bekleyen Afrikalı kadınlarla görüştüm. Hiçbir hayat böyle başlamamalı” dedi.

'Sorunlan yerinde çözülmeli'

Bakan Müller, sorunların çözümü için sığınmacıların geldiği ülkelerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini savunarak, “Sığınmacıların sorunlarını kamplarda ya da Almanya’da değil, ancak olay yerinde, gelişmekte olan ülkelerde çözebiliriz” ifadesini kullandı.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) sınırlarının korunmasının önemli olduğunu kaydeden Gerd Müller diğer yandan sığınmacıların geldiği ülkelere yönelik yatırımların da gerekli olduğunu belirtti.

Bakan Müller, “Sığınmacılar, ancak kendi ülkelerinde onlara daha iyi bir perspektif sunulması durumunda, tehlikelerle dolu Avrupa yoluna çıkmaktan vazgeçecektir” dedi.

Midilli Adası’ndaki Moria Kampı, geçen eylül ayında tamamen yanarak yok olmuş ve bunun üzerine adada, eski bir askeri eğitim bölgesi olan Kara Tepe’de şu an 7 bin 300 kişinin yaşadığı geçici bir kamp oluşturulmuştu.