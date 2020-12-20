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Sağlık Bakanlığı duyurmuştu! Aylıklar bağlanmaya başladı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları için yol haritası belirlendi. SGK, bireysel başvuruların ivedilikle değerlendirildiğini, aylıkların bağlandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı'nın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da harekete geçti. Kurum, Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin yapılacak işlemler için gerekli evrakları istedi.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid- 19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin işlemler konusunda yol haritası belirlendi. SGK'nın Bakanlığa ilettiği yazıda, "Görevi nedeniyle Kovid-19'a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, kadrolarına göre; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (memurlar) kapsamında olanlar Vazife Malullüğü, (a) bendi (işçiler) kapsamında olanlar ise Meslek Hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir" denildi.

Özel personel görevlendirildi

Sabah'ın özel haberine göre Kovid-19 nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla SGK'ya gönderilmesi istenen yazıda, 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sağlık personelinin hak sahiplerinin ilgili SGK İl Müdürlükleri ile merkez müdürlüklerine başvuru yapmaları yönünde bilgilendirilmeleri gerektiği de kaydedildi.

Şu ana kadar ulaşan sağlık çalışanlarının bireysel başvurularının ivedilikle değerlendirildiğine ve aylıkların bağlandığına dikkat çekilen açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildi. Bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildiği belirtildi. 

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