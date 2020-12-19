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Koronavirüs İngiltere'de mutasyona uğradı

Koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğramasının ardından bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Başbakan Boris Johnson, Kovid-19'un yeni türünün nasıl kontrol edilebileceğini planlamak adına acil toplantı çağrısı yaptı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyinde tespit edilen ve vaka sayısı hızlı bir şekilde artan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün, nasıl kontrol edilebileceğini görüşmek üzere hükümeti acil toplantıya çağırdı.

Yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor

BBC'ye konuşan hükümet yetkililerine göre; Johnson'ın ülkenin güneyindeki bölgelere özel yeni tedbirleri açıklaması ve 4. kademe uyarısı yapması bekleniyor. Johnson'ın Noel tatili için de birtakım tedbirleri duyurulması beklentiler arasında.

İngiliz sağlık otoritelerinden mutasyon açıklaması

İngiliz Sağlık Otoriteleri ise, ülkenin güneydoğusunda tespit edilen mutasyonun hastalığın daha hızlı yayılmasına neden olmadığını, ölüm oranlarını da artırdığına ilişkin yeterli kanıt bulunmadığını belirtti.

Mutasyon haberini sağlık bakanı Hancock duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası'ndan açıklama yapan, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kovid-19'un mutasyona uğradığını açıklamış, bu yeni türün aşılarına karşı direnç göstereceğine dair bir kanıt olmadığını söylemişti. Ancak Hancock, yeni mutasyonun çok daha hızlı yayıldığını tespit ettiklerini belirtmişti.

KAYNAK: HABER7

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