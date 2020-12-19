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Yabancı askerler, Kara Kuvvetleri'nin Piyade Tüfeği'ni inceledi

Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı askerlere ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

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Çorlu'da gerçekleşen Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında icra edilen tatbikat, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı altında gerçekleşti. 23'ü müttefik olan ülkelerden oluşan 392 personelin katıldığı tatbikata dair bir kare oldukça dikkat çekti.

Piyade tüfeğini incelediler
Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı ülke askerlerinin bakışları, dikkatlerden kaçmadı.

Milli piyade tüfeği (mpt)
TSK'nın piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Modern Piyade Tüfeği projesiyle üretilen MPT-76 adını, Milli Piyade Tüfeği kelimelerinin baş harflerinden almıştır.

MPT-76'nın özellikleri
4.1 kilogram ağırlığında gövdeye sahip olan piyade tüfeğinin menizili, 600 metreye kadar etkilidir.

MPT-76'da 7,62 çapında mermi kullanılmaktadır. Atış hızıyla dikkat çeken tüfek, dakikada 650 atımla ilgi çekiyor.

- Ağırlık: 4,1 kg. (aksesuarsız)

- Uzunluk: 920 mm (Dipçik kapalı, 16" namlu)

- Dağılım: Azami 4 MOA / 100 metre

- Etkili Menzil: 600 metre

- Şarjör Kapasitesi: 20 (Kompozit Şarjör)

- Namlu Boyu: 406 mm - 16"Namlu Ömrü: 12.000 Atım (min.)

- Kalibre: 7,62 x 51 NATOAtış Hızı: 650 atım/dakika

- Mermi Çıkış Hızı: 800 m/s

- Dipçik: Ayarlanabilir, 12 kademeli

- Tasarım ve Geliştirme: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

- Üretici Kuruluş: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

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