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Kahramanmaraş'ta atılan yardım çığlıkları! Pencereden yan daireye geçerek kurtuldu

Demirören Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta Iraklı S.F.H. (30), ağabeyleri ile tartışınca 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden çıkıp, yandaki boş daireye kaçarak canını kurtardı. Yardım çığlıkları atan kadının imdadına polis yetişti.

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Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. S.F.H. ile ağabeyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.F.H. evin penceresinden dışarı çıktı. Ağabeylerinin 'İçeri gel' telkinlerini dinlemeyen S.F.H. pencereden yan daireye geçti.

S.F.H., geçtiği boş dairenin balkonuna çıkıp çığlık atarak yardım istedi. S.F.H.'nin çığlıklarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, S.F.H.'nin ağabeylerini gözaltına alıp karakola götürürken, olay yerine çilingir çağrıldı.

Çilingirle kapının açılmasının ardından mahsur kaldığı daireden kurtarılan S.F.H. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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