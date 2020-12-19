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Yeni Malatyaspor Kasımpaşa'yı 2 penaltı golüyle mağlup etti

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzoğlu'nun öğrencileri Süper Lig'de bu haftayı da 3 puanla kapayarak galibiyet serisini sürdürdü. Malatya ekibi penaltıdan bulduğu 2 golle Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.

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Ligde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başaran Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa ile 3 puan mücadelesi verdi. Maçın başlangıç düdüğünü saat 16:00’da hakem Arka Kardeşler çaldı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarım saatlik dilimde gol sesi çıkmadı. 45’te Yeni Malatyaspor, penaltı kazandı. Adem Büyük golü kaydeden isim oldu. Kasımpaşa’da Aytaç Kara ise sarı kart gördü. İlk yarıyı tek penaltı golüyle Malatyaspor önde kapadı.

İkinci yarıda yüzü gülen taraf yine Malatyaspor oldu. Skor yeni bir penaltı golüyle, 2-0’a geldi. Takımını üstünlüğe taşıyan isim de aynı oldu. Adem Büyük, penaltıda fileleri havalandırdı. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

14’üncü haftada Malatyaspor, zirvenin sahibi Alanyaspor’a konuk olacak. Kasımpaşa ise Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

İlk 11'ler:

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