Trabzonspor-Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de bugün saat 16:00'da başlayan iki ayrı karşılaşmada toplam 4 penaltı çalındı. Trabzonspor, penaltı golüyle geriye düştüğü maçta ikinci yarı oyuna döndü. Bir golü penaltıdan olmak üzere bordo-mavili ekip Karadeniz derbisini 2-1'lik skorla kazandı.

Abone ol

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Trabzonspor, bir başka Karadeniz takımı Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mücadele saat 16:00’da hakem Ali Şansalan’ın düdüğüyle başladı. Bordo-mavili ekipte kilit oyuncu Anthony Nwakaeme haftalar sonra maça ilk 11’de başladı. Maçtaki ilk kart erken geldi. 14’üncü dakikada Rizespor’da Donsah sarı kart gören isim oldu. Erken oyunda Trabzonspor, oyunu Rizespor yarı sahasına yıkmayı başardı.

İlk net pozisyon 26’ncı dakikada geldi. Nwakaeme’nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği top direkten dışarı gitti.

Ancak 35’te Marlon’un ceza sahasında yaptığı harekette hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Skoda, penaltıyı gole çevirdi, kaleci Uğurcan müdahalede bulundu ancak golü engelleyemedi. (0-1) Rizespor bu skorla öne geçen taraf oldu.

Golden hemen sonra Trabzonspor beraberliğe yaklaştı ancak savunma topu çizgiden çıkararak golü önledi. Sonrasında ilk yarı Çaykur Rizespor’un üstünlüğüyle son buldu.

İkinci yarıda skor 1-1’e geldi. Bu kez penaltı Trabzonspor’un lehine verildi. 53’de Topun başına geçen Ekuban, bu sezon üçüncü golünü kaydetti. Ayrıca Trabzonspor, Süper Lig’de yine bu sezon ilk penaltısını kullandı.

65’te Trabzonspor öne geçmeyi başardı. Djaniny ceza sahasında kaleciye klas çalımı sonrası topu boş kaleye bıraktı. (2-1) Mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Gelecek hafta Trabzonspor, Hatayspor’a konuk olacak. Rizespor ise evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

İlk 11'ler: