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Adana'da kuyu çöktü! Toprak altında kalan işçilerden biri öldü

ADANA'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde kuyunun çökmesi sonucu 2 kişi toprak altında kaldı. 1 işçi sağ olarak kurtarılırken diğer işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. 2 işçi toprak altında kaldı. Düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Ancak acı haber diğer işçiden geldi. Ekiplerin 7 saatlik çalışmaları sonucu göçük altında kalan Mehmet Köstekçi'nin cesedine ulaşıldı. 

Mehmet Köstekçi'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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