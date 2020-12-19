Adana'da kuyu çöktü! Toprak altında kalan işçilerden biri öldü
ADANA'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde kuyunun çökmesi sonucu 2 kişi toprak altında kaldı. 1 işçi sağ olarak kurtarılırken diğer işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.Abone ol
Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. 2 işçi toprak altında kaldı. Düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Ancak acı haber diğer işçiden geldi. Ekiplerin 7 saatlik çalışmaları sonucu göçük altında kalan Mehmet Köstekçi'nin cesedine ulaşıldı.
Mehmet Köstekçi'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.