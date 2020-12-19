Ümit Özat: Başkan aradı, istifa ediyorsun, ben de kabul ediyorum dedi

Adana Demirspor ile yolları ayrılan Ümit Özat, "Giresunspor maçı bitti, en fazla yarım saat sonra başkan aradı. 'Sen istifa ediyorsun, ben de kabul ediyorum' dedi. Kendi yazdı, kendi oynadı. Benim mukavelem zaten feshedilmiş görünüyordu. Trabzon'dan geri döndüm." diyerek yaşanan süreci anlattı.

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TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan istifa ettiği açıklanan Ümit Özat, kulüp başkanı Murat Sancak tarafından gönderildiğini söyledi. Radyo Gol'de Aydın Cingöz'ün sorularını yanıtlayan Ümit Özat, yaşanan süreci anlattı.

"Ben Adana Demirspor'dan istifa etmedim. Giresunspor maçı bitti, en fazla yarım saat sonra başkan aradı. 'Sen istifa ediyorsun, ben de kabul ediyorum' dedi. Kendi yazdı, kendi oynadı. Benim mukavelem zaten feshedilmiş görünüyordu. Trabzon'dan geri döndüm."

"Bir teknik adam böyle gönderilmez"

"Ben anlaşırken twitter'dan anlaşmadım ama ayrılırken twitter'dan gönderiliyorum. Cüneyt bu iş yapamadı, disiplini sağlayamadı diyordu. O zaman niye geri getirdin? Bir teknik adam böyle gönderilmez. Biz zaten bavulumuzu her zaman yanımızda taşırız. Bize bırak dendiğinde 6.'ydık. Bir maç eksiğimiz olmasına rağmen! Eksik maçımızı kazansak 3. olacaktık. İlk geldiğimde takımı 11. sıradan alıp play-off oynattım. Bir maç eksik, 6. bırakmışım. Liderle aramla 5 puan var. Kaçan penaltıları atsak liderle aramızda 2 puan olacak."

"Sebebini kendisi kamuoyuna açıklasın"

"Başkanın futbolun sevk ve idaresinde yanlışları var. Sebebini kendisi kamuoyuna açıklasın. Mutlaka bir bildiği vardır. Bir gün sonrayı bekleyemiyor musunuz? Bu şekilde gönderilmek insanı üzüyor. Birinci ve ikinci gelişimde hiç para konuşmadım. Futbolcular mutlu olsun dedim. Orada herkes emek sarf ediyor."

"Adana Demirspor'un düşmana ihtiyacı yok"

"Başkana personele prim vermesi için yalvardım. Bugüne kadar bu şekilde maaştan kesilen bir prim sistemi görmedim.Kazansan bile eleştiri var. Adana Demirspor'un düşmana ihtiyacı yok, kendi içinde parçalanıyor. Yarım bıraktığım işi tamamlamak istiyordum. Ben buna özeliyorum. Başkanın yönetim yanlışları bizi bu aşamaya getirdi."

"Bu sistemde başarı gelmez"

"Başkan insan olarak iyi bir insan olabilir fakat yönetici olarak bizim görmek istemediğimiz bir tarz davranışlar gösterdi. Bizim başkan Trabzonspor'un başkanı olsaydı muhtemelen Abdullah Avcı'yı da gönderirdi. Adana Demirspor'a ilk gelişimle son gelişim arasında dağlar kadar fark var. Futbolla ilgili detayları anlatsam Türkiye'de yer yerinden oynar! Bir insan her şeyi bilemez! Bazen hocalara ne gerek var diye düşünüyoruz! Bu sistemde başarı gelmez!

"İnşallah başkan cesurdur da çıkar bana cevap verir"

"Benden önceki hocalar tazminat alıp ayrıldılar. Biz güvendik de hata mı ettik? Sözleşme yapmadık diye hata mı ettik? Adana'ya evimi taşıdım eve gitmedim, tesiste yatıp kalktım ben. Köpeği sokağa atar gibi davranmak neden? Buradaki adap, buradaki üslup yanlış. Ligin daha üçte biri bitmiş! Eksik maçımızı kazansak 3. olacağız! 10 kişi takım 120 dakika mücadele etmiş Trabzonspor'u elemiş kupadan! Bu kondisyon 3 günde yüklenmedi herhalde. Ben detayları anlatmayacağım! İnşallah başkan cesurdur da çıkar bana cevap verir! O zaman detaylı detaylı konuşuruz işte."