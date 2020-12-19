BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
HABER /  SPOR

Lille, Merlyn Partners'a satıldı

Merlyn Partners şirketi, Lüksemburglu iş insanı Gerard Lopez'in sahibi olduğu Fransa Ligue 1 kulübü Lille'i satın aldı.

Abone ol

Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille Kulübü, el değiştirdi.

Lille'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün mülkiyeti, Gerard Lopez'e ait Victory Soccer şirketinden Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e geçti.

Devrin gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Marc Ingla'nın ise üst yöneticilik görevinden ayrılacağı ancak yönetim kurulu üyeliğini sürdüreceği belirtildi.

Kulübün başkanlığına, daha önce Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını üstlenmiş Olivier Letang getirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz hamlesi! En son 6 ay önce açıklanmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan fırından alışveriş yaptı
Muhittin Böcek: Ben ölüm döşeğindeyken, koltuk sevdasına düştüler
Ara tatil sonrası okullar açılacak mı Prof. Necmi İlhan'dan kritik açıklamalar
Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı 9 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Nur Çebi: Kimse, Beşiktaş'ın hocasına X diyemez
Samsun'da koronovirüsten ölen Meral hemşirenin cenaze töreninde herkes ağladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Müzesi'ni ziyaret etti
TÖZOK Başkanı Nurullah Dal koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Sokağa çıkma kısıtlaması! Muafiyeti suiistimal genelgesi çıkmıştı, ilk ceza yazıldı
Çukur 108. bölüm fragmanı: 4. sezon 16. bölüm
Yorumlar