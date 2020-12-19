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Sokağa çıkma kısıtlaması! Muafiyeti suiistimal genelgesi çıkmıştı, ilk ceza yazıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan 56 saatlik kısıtlamada bu hafta içi yayınlanan 'muafiyeti suiistimal' genelgesi kapsamında, Bahçelievler'de kuyumcu atölyesi sahibi Avcılar'da takside yakalanınca polis tarafından idari para cezası uygulandı.

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81 il genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında muafiyet halleri dışında sokağa çıkma kısıtlandı. Her hafta sonu uygulanan kısıtlama kapsamında muafiyeti suiistimal eden vatandaşlar olduğu da görülmüştü.

Zaman ve mekan uyumu

Hafta içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili de genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge kapsamında muafiyet belgesi bulunan kişilerin zaman ve mekan uyumu olmadığı takdirde ceza uygulanacağı söylenildi.

Muafiyeti suiistimali

Avcılar’da, durdurulan taksi içerisinde kuyumcu atölyesi sahibi olduğunu ve Esenyurt’tan altın alacağı bahanesini sunan bir yabancı uyruklu kişiye de muafiyeti suiistimal ettiği için idari para cezası tutanağı düzenlendi.

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