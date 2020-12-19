Cumhurbaşkanı Erdoğan fırından alışveriş yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da fırına uğradı. Erdoğan, yol üstünde bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı.

Erdoğan, yol üstünde bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı. Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla da sohbet etti. Erdoğan'ın aldıkları ise poşetlerle makam aracının bagajına konuldu.

Açılış törenine katılacak

Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.





''Habersiz geldi''

Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırının sahiplerinden Yılmaz Yıldız, "Alman ekmeğimizden aldı, simit çeşitlerimizden aldı, haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi hepsinden birer tane aldı. Siyez ekmeklerimizden aldı, bir de Alman çavdarından aldı. Habersiz geldi. Buraya dünya lideri geldi mutlu olmamak mümkün mü?" dedi.



