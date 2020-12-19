Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı 9 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinden gelen son dakika haber şoke etti. Çıkan yangında yoğun bakım tedavisi gören 9 koronavirüs hastası öldü. Ölenlerin isimleri açıklanırken birinin eski belediye başkanı olduğu öğrenildi.

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SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ilk yapılan açıklamaya göre yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere 8 hasta hayatını kaybetti.

Ölen 8 hastanın ismi açıklandı

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Koca ölen hasta sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, daha sonra yaptığı açıklamada "Gaziantep’te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzdü. Vefat sayımız 9 oldu. Olayı yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Teknik bir sebepten yangın çıktı"

Gaziantep Valisi Davut Gül, hastanede çıkan yangına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Olayın, teknik olarak cihazlardan çıkan yangından olduğu görülüyor." dedi.

İki cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahallinde gerekli incelemeler yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Diğer cenazelerin ise hastanenin morgunda olduğu öğrenildi.

Sağlık çalışanları gözyaşlarını tutamadı

Öte yandan, hastanede görev yapan sağlık çalışanları da olay nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadı.

Bazı çalışanların hastaneden ayrılırken gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ağlayan çalışanları diğer arkadaşları teselli etti. Hastanede yakınları bulunan vatandaşlar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek hizmetleri ekipleri de hasta yakınlarına yardımcı oluyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri de hastanede çalışmalarını sürdürüyor. Hastanenin 3 giriş çıkış noktası kapatılırken, bina çevresinde güvenlik güçleri önlem aldı.

Tedbir amaçlı bölgede 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri bekliyor.

İbrahim Kalın: İlgili birimlerimiz gerekli tedbirleri almaktadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimiz olay mahallinde gerekli tedbirleri almaktadır. Geçmiş olsun Gaziantep."